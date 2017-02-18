Мурманская область. Арктика18.02.17 11:39
Маленьких мурманчан областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает на познавательную программу «Широкая Масленица»
21 февраля в 11.00 и 13.00 специалисты областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова проведут познавательную программу для детей «Широкая Масленица».
Школьники мурманского лицея № 2 примут участие в народных играх и забавах, молодецких состязаниях и танцах. Атмосферу народного веселья помогут создать выступления фольклорного ансамбля «Потешенки» и ансамбля народной песни «Горенка» областного Дворца культуры. Кульминацией праздника станет мастер-класс по изготовлению славянского оберега куклы - скрутки «Сударыня Масленица».
Мероприятие направлено на прививание интереса к русской народной культуре, ознакомление с историей возникновения праздника Масленицы, его традициями и обрядами.
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