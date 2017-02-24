«Маленький фонарщик» - в Мурманске открывается областной детско-юношеский конкурс авторской песни

24 февраля в 19.00 в Мурманске на базе отдыха «Ирвас» состоится открытие областного детско-юношеского конкурса авторской песни «Маленький фонарщик». Фестиваль-конкурс пройдет с 24 по 26 февраля. Участие в нем примут более 70 молодых исполнителей из городов Мурманской области и России: Мурманска, Мончегорска, Североморска, Гаджиево, Оленегорска, города Полярные Зори, Вологды и Твери.

На открытии состоится концерт членов жюри и участников конкурса.

25 февраля в 15.00 пройдут конкурсные прослушивания участников, которые представят произведения в номинациях «Автор-исполнитель», «Автор музыки», «Дуэты, трио, ансамбль», «Исполнитель», «Поэтическая» и в специальной номинации, посвященной Году экологии. Члены жюри будут оценивать исполнительское мастерство, художественную ценность репертуара, артистизм и сценическую культуру.

В рамках фестиваля участники посетят атомный ледокол «Ленин», выступят с благотворительным концертом в информационном центре по атомной энергии, примут участие в вечере общения «Гитара по кругу». На мастер-классах своим опытом поделятся члены жюри.

26 февраля в 14.00 на гала-концерте во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова победители конкурса «Маленький фонарщик» подарят зрителям свои лучшие номера.

Организаторы фестиваля – комитет по культуре и искусству Мурманской области и областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.