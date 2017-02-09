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Мурманская область. Арктика09.02.17 09:40

Мало северянок - по итогам 11 месяцев в Мурманской области отмечено снижение рождаемости

Информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-декабрь 2016 года разместило на официальном сайте региональное Министерство экономического развития.

Как сообщает ведомство, в 2016 году демографическая ситуация в Мурманской области характеризовалась  как положительными, так и отрицательными тенденциями.

По итогам одиннадцати месяцев отмечено снижение рождаемости, что в основном обусловлено сокращением численности женщин репродуктивного возраста (18-39 лет), в 2016 году к уровню 2015 года - на 3%, или 3,7 тысячи  человек, особенно женщин в возрасте 20-29 лет - на 6% при общем снижении численности населения региона на 0,5%.

По предварительным данным Мурманскстата, за истекший период родилось 7935 детей, что на 4,1% меньше аналогичного периода 2015 года. Коэффициент рождаемости снизился до 11,4 родившихся на 1000 населения против 11,8 в январе-ноябре 2015 года.

Число умерших в январе-ноябре 2016 года снизилось на 0,4% (8021 человек против 8057 человек в январе-ноябре 2015 года). Общий коэффициент смертности составил 11,5 умерших на 1000 населения, что на уровне соответствующего периода предыдущего года.

Среди основных классов причин смерти рост смертности (число умерших на 100 тысяч населения) отмечен от внешних причин (на 10%), злокачественных новообразований (на 9%) и болезней органов дыхания (на 7%). Смертность от туберкулеза снизилась на 26%, болезней органов пищеварения – на 12%, болезней системы кровоснабжения - на 5%.

Численность детей, умерших в возрасте до года, сократилась на 34% (до 33 человек), коэффициент младенческой смертности - с 6,0 на 1000 родившихся в январе-ноябре 2015 года до 4,0 в январе-ноябре 2016 года.

Основными причинами младенческой смертности являлись внутриутробные инфекции, тяжелая интранатальная асфикция и смертность детей с экстремально низкой массой тела.

Таким образом, по итогам одиннадцати месяцев наблюдалась естественная убыль населения области (-86 человек), которая в течение года имела устойчивую нисходящую тенденцию (коэффициент естественной убыли населения снизился с 1,5 человек на 1000 населения в январе 2016 года до 0,1 – в январе-ноябре 2016 года).

В прошлом году сохранялась тенденция снижения темпов миграционной убыли населения, которая за одиннадцать месяцев составила 3,8 тысячи человек, что на 8,4% меньше чем в аналогичном периоде предыдущего года. При этом также как и в предыдущем году наблюдалось небольшое увеличение миграционной активности населения в целом, что связано с увеличением как числа прибывших из других регионов России и стран-участников СНГ, так и числа выбывших в них. Общий миграционный оборот населения в январе-ноябре 2015 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 1,8%.

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