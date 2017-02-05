Малый рыболовный траулер «Алтай» потерял ход в Баренцевом море

В Баренцевом море потерял ход малый рыболовный траулер «Алтай» (компания «Путина»). Для его спасения вышел спасательное судно «Мурманрыба». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Мурманской области.

Предположительная причина поломки - неисправность двигателя траулера. «На судне вышел из строя главный двигатель», - сообщил начальник ФГБУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ» Анатолий Леонтьев.

Сейчас судно находится в 23 милях от мыса Териберский. Известно, что на траулере в момент происшествиях находилось девять рыбаков, связь с ними есть, питание и вода на борту присутствуют в нормальном объёме.

Планируется, что спасательное судно подойдёт к траулеру «Алтай» сегодня, после этого начнётся буксировка в порт Мурманск.