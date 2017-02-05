ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Отмечаем Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, или Учёные нас спасутОТКРЫТАЯ СТУДИЯ+Бизнес: Бросить всё, продать машину, чтобы найти идею и самореализоваться – Максим Митаки
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика05.02.17 17:00

Малый рыболовный траулер «Алтай» потерял ход в Баренцевом море

В Баренцевом море потерял ход малый рыболовный траулер «Алтай» (компания «Путина»). Для его спасения вышел спасательное судно «Мурманрыба». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Мурманской области.

Предположительная причина поломки - неисправность двигателя траулера. «На судне вышел из строя главный двигатель», - сообщил начальник ФГБУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ» Анатолий Леонтьев.

Сейчас судно находится в 23 милях от мыса Териберский. Известно, что на траулере в момент происшествиях находилось девять рыбаков, связь с ними есть, питание и вода на борту присутствуют в нормальном объёме.

Планируется, что спасательное судно подойдёт к траулеру «Алтай» сегодня, после этого начнётся буксировка в порт Мурманск.

 

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работыОбъём поставок рыбной продукции в северные порты за прошлый год сократился на 23,5%Хорошо живём: экономический кризис в 2016 году затронул 78% россиян
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЖириновский хочет установить рекорд, а партия «Яблоко» готово сделать предложение всем молодым гражданам России
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
03.02.17: Александр Лукашенко, президент Беларуси, во время пресс-конференции 3 февраля заявил, что в России «за взятку всё можно» сделать. Как вы относитесь к такой оценке нашей действительности?Проголосовало: 284 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире23:30«Без срока давности: Алекс «Лютый»». Документальный цикл (16+)03:00«Международные новости». Информационная программа03:30Новости. Информационная программа.04:00«Моя прекрасная няня». Художественный сериал (6+)04:30Новости. Информационная программа.05:00«Хорошие новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиВ Мурманской области картофель, яблоки и свежая белокочанная капуста остаются в лидерах по росту ценУ оптовиков и на АЗС Мурманской области продолжается рост цен на топливо-PRO ВалютуПровалились: евро потерял почти 92 копейки, доллар – 67 копеекДоллар и евро сегодня торгуются вблизи значений вчерашнего закрытия-PRO ЭнергетикуКольская АЭС в январе 2017 года увеличила выработку электроэнергии на 43,2 млн кВтчКоммунальная революция: электрообогрев хотят узаконить-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 4 и 6 февраляПреступления в жилищно-коммунальной сфере Мурманской области не единичны-PRO Нефть и газДобыча нефти на арктическом шельфе России в 2016 году выросла в 2,5 раза – до 2,15 млн тоннГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения