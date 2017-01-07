«Мандариновый забег» состоится в Мурманске в рамках декады спорта и здоровья

8 января на территории мурманского спорткомплекса «Долина Уюта» в рамках декады спорта и здоровья состоится ежегодный «Мандариновый забег». Любой желающий сможет проверить свои скоростные способности на дистанции в 1200 метров . Начало забега в 11.00.

Гостей праздника ожидает также конкурсная программа (конкурс новогодних костюмов, перетягивание каната, «весёлые эстафеты», различные подвижные игры) с вручением призов победителям. Все участники мероприятия получат «мандариновые медали», обещает областной спорткомитет.

Напомним, в Мурманской области ежегодно проходит декада спорта и здоровья. С 1 по 8 января 2017 года во всех муниципальных образованиях Мурманской области проходят массовые физкультурные и спортивные мероприятия для различных категорий населения.