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Мурманская область. Арктика07.01.17 08:20

«Мандариновый забег» состоится в Мурманске в рамках декады спорта и здоровья

8 января на территории мурманского спорткомплекса «Долина Уюта» в рамках декады спорта и здоровья состоится ежегодный «Мандариновый забег». Любой желающий сможет проверить свои скоростные способности на дистанции в 1200 метров. Начало забега в 11.00.

Гостей праздника ожидает также конкурсная программа (конкурс новогодних костюмов, перетягивание каната, «весёлые эстафеты», различные подвижные игры) с вручением призов победителям. Все участники мероприятия получат «мандариновые медали», обещает областной спорткомитет.

Напомним, в Мурманской области ежегодно проходит декада спорта и здоровья. С 1 по 8 января 2017 года во всех муниципальных образованиях Мурманской области проходят массовые физкультурные и спортивные мероприятия для различных категорий населения.

 

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