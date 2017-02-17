Марафон объединил Североморск и Новоуральск

Североморск и Новоуральск разделяет около 2 тысяч километров, но эти города, один из которых расположен на восточных склонах Уральского хребта, а другой – за Полярным кругом, занимают особое место в истории Отечества. Именно они стали ядерным щитом страны. Нас объединяет любовь к нашей великой Родине и готовность работать, служить на благо России, гордость за славную, пусть и небольшую, историю наших городов, большой культурный и научный потенциал, а также огромное желание дружить и изучать друг друга.

Весь декабрь прошлого года новоуральцы и североморцы трудились и искали ответы на сложные вопросы викторины «Новоуральск-Североморск: вместе служим России».

Победители и участники марафона провели не один вечер за книгами, изучая и отвечая на вопросы викторины. Они смогли больше узнать о Новоуральске и Североморске, познакомились с историей и культурными традициями, вспомнили имена знаменитых земляков, прославивших нашу малую родину далеко за ее пределами, узнали о промышленном и военном потенциале, отдали дань уважения тем людям, которые во времена тяжелейших испытаний для нашей Родины грудью вставали на ее защиту. Североморцам стали ближе Уральские горы, а новоуральцам – северные моря.

1 ноября 2016 года в Новоуральске стартовал проект научно-просветительский марафон «Атомный флот России».

Североморская Централизованная библиотечная система, которой руководит Заслуженный работник культуры России, депутат Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Ольга Ефименко откликнулся на предложение принять участие в этом марафоне, а итоги викторины «Новоуральск-Североморск: вместе служим России» подвести на церемонии награждения, которая прошла 16 февраля в форме видеомоста.

Победителей и участников научно-просветительского марафона поздравил глава ЗАТО г.Североморск Александр Абрамов. Он подчеркнул, что жители и Североморска, и Новоуральска выполняют государственные задачи, служат России, поблагодарил организаторов и тех жителей городов, которые приняли участие в викторине.

Ольга Ефименко подчеркнула, что этот марафон объединил наши города. Наших жителей объединяет любовь к родине, и ее истории и традициям.

- У нас малые города, но большая история, - подчеркнула Ольга Анатольевна.

В Североморске в марафоне приняли участие 18 человек. На конкурс поступило 12 работ.

Авторам лучших из них были вручены фотоальбомы о Новоуральске.

Александр Абрамов вручил фотоальбомы, которые были присланы из Новоуральска семье Семинах: Светлане Анатольевне и ее дочери Валерии; семье Лариных: Ларисе Владимировне и ее дочери Кларе; семье Озорниных: Виктории Ростиславовне и Арине Ростиславовне; Анастасии Шкредовой и Наталье Луцак.

В Новоуральске победителям были вручены дипломы, подписанные главой ЗАТО г.Североморск Александром Абрамовым и подарки.

По завершению видеомоста в Центральной городской библиотеке были вручены Благодарственные письма и подарки от директора Североморской ЦБС Ольги Ефименко и Североморского поэта Сергея Лазарева активным участникам викторины.