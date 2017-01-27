Марина Ковтун – о проекте очистки Кольского залива от затонувших судов: «Впервые в истории такая масштабная работа начала проводиться комплексно»

Сегодня на заседании правительства Мурманской области министр природных ресурсов и экологии региона Эльвира Макарова доложила о первых результатах реализации пилотного проекта «Ликвидация прошлого экологического ущерба, связанного с размещением несанкционированных свалок судов вдоль побережья Кольского залива».

Как сообщила Эльвира Макарова, основным фактором, негативно влияющим на состояние морской среды, являются несанкционированные свалки судов и металлоконструкций на площади свыше 3 тысяч га, образованные в 80-90-х годах прошлого века. Для разработки проекта по подъему брошенных судов Минприроды Мурманской области и проектным офисом «Ликвидация ядерного наследия Арктики» ФГУП «РосРАО» проведена большая совместная работа. При поддержке Минприроды России проект по очистке Кольского залива от несанкционированных свалок судов вошел в состав Комплекса первоочередных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической и иной деятельности. Объем выделенных средств из федерального бюджета составил 50 млн рублей. Исполнителем мероприятия стало входящее в состав госкорпорации «Росатом» ФГУП «РосРАО».

На первоначальном этапе был проведён анализ состояния акватории Кольского залива. Результаты свидетельствуют, что залив является наиболее уязвимым районом Баренцева моря. В рамках комплексного обследования залива составлен реестр затопленного и затонувшего имущества. В состав реестра вошло 102 объекта – суда, сооружения, металлолом и отходы.

Программа очистки акватории Кольского залива от затопленного и затонувшего имущества (объектов) содержит в том числе технологические решения по подъему таких объектов, планы мероприятий по установлению собственников имущества, обоснование финансового обеспечения проекта и перечня необходимых согласований в ходе его реализации. Согласно расчетам, на проектирование и подъем одного обнаруженного объекта потребуется порядка 52 недель.

«Впервые в истории такая масштабная работа начала проводиться комплексно. Проект сегодня находится только в начале реализации, но мы будем продолжать эту серьезную работу, которая, возможно, продлится более десяти лет», – подчеркнула губернатор Марина Ковтун.

Глава региона поручила Министерству природных ресурсов и экологии Мурманской области обеспечить постоянное взаимодействие с Минприроды России по вопросам финансирования и реализации мероприятий программы очистки акватории и береговой полосы Кольского залива от затопленного и затонувшего имущества.