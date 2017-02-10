Марина Ковтун в лидерах рейтинга глав СЗФО за январь 2017 года

Медиалогия подсчитала рейтинги губернаторов за первый месяц текущего года. На этот раз главе Мурманской области в общероссийском рейтинге определили 28 строчку.

Серьёзный рост рейтинга обусловлен январской встречей с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и получившей широкое освещение в СМИ. Марина Васильевна рассказала президенту, что в регионе улучшается экологическая ситуация. Другое событие федерального уровня - в Никеле, Печенгского района начал работу визит-центр заповедника «Пасвик». Его открытие ознаменовало начало Года экологии в регионе. В торжественной церемонии приняла участие и Марина Ковтун.

Все эти яркие события позволили губернатору Мурманской области выйти в лидеры рейтинга глав регионов в СЗФО и занять 3 позицию.

Напомним, что при составлении рейтинга аналитики изучают порядка 37500 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.