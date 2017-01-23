Марина Ковтун в связи с трагедией в Хибинах поручила профильным ведомствам предложить мероприятия, которые могли бы минимизировать число незарегистрированных туристов

Сегодня оперативное совещание в правительстве Мурманской области губернатор Марина Ковтун начала со слов соболезнования родным и близким туристов, погибших вчера во время схода лавины в Хибинском горном массиве.

Как напомнила глава региона, вчера незарегистрированная группа туристов из Архангельска в количестве 11 человек, двигаясь на снегоходах в районе озера Вудъявр, попала под сошедшую лавину. Три человека оказались засыпаны снегом, остальные члены группы не пострадали. К месту происшествия незамедлительно выехала группа спасателей. При проведении поисково-спасательных работ были извлечены из-под снега тела двух погибших 1983 и 1985 года рождения. Третий обнаружен живым, доставлен в больницу, сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

«Хочу выразить искренние слова соболезнования родным и близким. Погибли молодые, полные сил люди. К сожалению, случаи гибели туристов регистрируются в Мурманской области ежегодно, и связаны они, в первую очередь, с пренебрежением к правилам безопасности – сами туристы зачастую подвергают себя риску, в том числе смертельной опасности. Природа не прощает беспечности», – сказала Марина Ковтун.

Губернатор поручила профильным ведомствам проанализировать ситуацию в этой сфере и предложить мероприятия, которые могли бы минимизировать число незарегистрированных туристов.