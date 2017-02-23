Масленица по-мурмански

Празднование Масленицы – одна из самых древних и интересных традиций, дошедших до нас из глубины веков. Это самый любимый праздник русского народа, который никого не оставляет равнодушным.

23 февраля в 13.00 праздник начнётся на площади Пять Углов Мурманска, а в 15.00 стартует концертная программа.

26 февраля в 14.00 широкая Масленица развернётся на трёх площадках: в районе дома № 101 по Кольскому проспекту; в зоне отдыха на Семёновском озере; на площади перед зданием ДК «Судоремонтник» (Росляково).

В Мурманском областном театре кукол пройдут масленичные гулянья 25 февраля в 11.30 и 14.00. 25 февраля перед спектаклем «Секрет планеты Тарий» артисты театра порадуют зрителей увлекательным театрализованным представлением с народными песнями, закличками, частушками и танцами. Гостей ждёт и традиционное русское лакомство – сладкие румяные блины – любимое угощение в этот праздник!

Принять участие в праздничных играх смогут абсолютно все – нужно лишь приобрести билет на спектакль.