Масленица пришла в гости к юным читателям областной детско-юношеской библиотеки

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошел детский фольклорный праздник «К нам Масленица в гости пожаловала!».

Ребята 1-4 классов, дошкольники и дети с ограниченными возможностями из коррекционной школы № 1 познакомились с историей праздника, узнали, как называются дни масленичной недели, поиграли в подвижные масленичные игры, по очереди перетягивали канат, а также на скорость несли картонные блины в тяжелых чугунных сковородках.

Вместе с фольклорным ансамблем средней образовательной школы № 13 «Морошка» дети спели масленичные песни и водили хороводы, а в конце праздника юные участники ансамбля «Морошка» провели для всех масленичный флэшмоб - исполнили песни с ритмичным повторением движений под музыку.