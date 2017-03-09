Медработники «не жалуются», но им всё равно в 2018 году зарплату повысят – Владимир Путин обещает

Президент России Путин выразил уверенность, что властям РФ удастся достичь плана поднять уровень зарплат врачей до 200% от средней по региону к 2018 году. «Вы знаете, что в 2018 году уровень зарплаты должен быть у врачей 200% от средней по региону, а у младшего и среднего персонала - 100%. Я исхожу из того, что нам удастся достичь этих показателей», - сказал вчера Путин во время беседы с сотрудницами перинатального центра в Брянске. Он отметил, что этот показатель для врачей составляет 180%.

Глава государства поинтересовался уровнем зарплат в перинатальном центре, на что медработники отметили, что «не жалуются», добавив при этом: «побольше бы получать». Губернатор в свою очередь заверил президента, что, согласно планам властей региона, средние зарплаты медперсонала перинатального центра будут выше, чем в других лечебных учреждениях ввиду того, что здесь оказывается третий, то есть высокотехнологичный, уровень медпомощи.

В целом, говоря об использовании техники и оборудования, Путин выразил удовлетворение, что, например, в медицинских учреждениях «у нас 60% оборудования, причём мирового класса, - российского производства, в том числе некоторые приборы - это результат конверсии, часть оборудования производят на оборонных предприятиях».