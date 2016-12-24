Медведь с балалайкой встречает гостей «Снежной деревни»

В Кировске вечером 23 декабря состоялась церемония открытия экскурсионно-туристического центра «Снежная деревня». Более 30 человек трудились над сюжетной линией этого года, которую долгое время держали в секрете и организаторы белоснежного «жилья». Из 19 тысяч кубометров искусственного снега возвели деревню общей площадью порядка 2,2 тысячи квадратных метров.

Художники из различных городов приехали в Кировск, чтобы запечатлеть в снежных барельефах свое видение России, изваять изо льда скульптуры ключевых исторических фигур и узнаваемых символов. Заодно мастера задумались над тем, какой видят Россию иностранцы: на входе в деревню гостей встречает медведь с балалайкой.

Напомним, в 2012 году экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня» вошёл в Книгу рекордов России как самое крупное сооружение из снега. Проект разместился на площади в 2,014 тысячи квадратных метров и был посвящен олимпийской тематике. По итогам регионального конкурса «Снежная деревня» неоднократно признавалась лучшим объектом туризма.