Мэр Мурманска вышел полюбоваться на ледяную Жар-птицу

Полюбоваться ледяными скульптурами уже успели тысячи мурманчан и гостей города. Сегодня работу мастеров из Перми оценил глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов.

– Яркие скульптуры удачно вписываются в световое оформление Мурманска. Сегодня мы получаем массу положительных отзывов от горожан, – отметил глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов.

Ледяные скульптуры установлены во всех округах города. Так, в центре Мурманска на улице Воровского появились ледяные герои русских сказок – Баба Яга, Данила-мастер, Кощей Бессмертный, Иван-царевич и Серый волк, Золотая рыбка, Хозяйка Медной горы, сестрица Аленушка и братец Иванушка, Петушок-золотой гребешок, Царевна-лягушка.

В прогулочной части парка на Семеновском озере поселились Снежная королева и Кай, а также персонажи из мультфильма «Приключения капитана Врунгеля» – матрос Лом, Фукс, гангстеры и сам капитан. Рядом с ними мастера установили ледяную горку высотой 2,5 метра.

В Первомайском округе, в районе дома № 101 на проспекте Кольском, соорудили ледяной лабиринт и трехскатную горку, а также юрту, фигуры белых медведей и представителей малых народов Севера.

Ледовые композиции оснащены светодиодными лентами и дополнительно подсвечены разноцветными прожекторами. Чтобы скульптуры радовали мурманчан как можно дольше, все ледяные шедевры находятся под круглосуточной охраной.

– Ежедневно выполняется расчистка фигур и площадок от снега, – рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. – При благоприятных погодных условиях ледяные скульптуры смогут простоять до марта.