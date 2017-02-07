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Мурманская область. Арктика07.02.17 14:27

Мёртвая северянка, завёрнутая в плед, пролежала несколько дней под окнами 5-этажного дома в посёлке Коашка

В УМВД России по Мурманской области через сервис электронных обращений поступило обращение жителя Кировска о пропаже его матери. Сообщение было передано в кировский отдел полиции для проверки. Сын пропавшей без вести женщины рассказал сотрудникам уголовного розыска, что его мать 1964 года рождения, проживающая вместе с сожителем в посёлке Коашва Кировского района, с конца декабря не выходит на связь.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками областного управления уголовного розыска совместно с коллегами из Апатитов, было установлено, что женщина могла быть убита её сожителем, ранее судимым за кражу, грабеж и причинение вреда здоровью.

Оперативники опросили подозреваемого. 47-летний северянин признался, что ударил ножом в грудь пенсионерку в ходе ссоры, возникшей в процессе совместного распития спиртных напитков, так как она его оскорбила. Когда он понял, что убил её, он завернул тело женщины в плед. Спустя несколько дней, когда на улице началась метель, он открыл окно и выкинул труп пенсионерки в сугроб с пятого этажа, и буквально через несколько минут тело занесло снегом. В дальнейшем он планировал увезти тело в лес, чтобы скрыть следы преступления.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, полицейские обнаружили тело убитой женщины в сугробе под окном, как и рассказал подозреваемый в убийстве. Мужчина был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. По материалам полицейских СО по г. Апатиты СУ СК России по Мурманской области в отношении жителя Коашвы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

 

 

 

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