Метель ворвалась в Мурманскую область

Как сообщает Мурманское УГМС, в Мурманской области отмечается усиление юго-западного, южного ветра в порывах 22-27 м/с.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами снег. Ветер юго-западный умеренный, днём на западе области сильный, метель. Температура воздуха -3-8°, при прояснениях -11-16° в течение суток. Гололедица.