Мурманская область. Арктика07.01.17 18:02
Метель ворвалась в Мурманскую область
Как сообщает Мурманское УГМС, в Мурманской области отмечается усиление юго-западного, южного ветра в порывах 22-27 м/с.
Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами снег. Ветер юго-западный умеренный, днём на западе области сильный, метель. Температура воздуха -3-8°, при прояснениях -11-16° в течение суток. Гололедица.
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