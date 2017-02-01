Международная конференция «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы» состоится в Мурманске 22-23 марта

Сроки проведения IV Международной конференции «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы» изменены. Главное деловое событие рыбацкого сообщества будет проходить 22 и 23 марта 2017 года.

Впервые по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации на полях конференции состоится заседание рабочей группы по межрегиональному и приграничному сотрудничеству Межправительственной Российско-норвежской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. В ходе заседания будет обсужден план мероприятий по интенсификации российско-норвежского межрегионального и приграничного сотрудничества на 2017-2022 годы, который включает в том числе вопросы сотрудничества в сфере рыболовства и аквакультуры.

В 2017 году главными темами конференции станут модернизация рыбопромыслового флота и государственные меры по ее стимулированию, экологическая безопасность в контексте международного сотрудничества и кооперации. В рамках конференции пройдут тематические сессии по вопросам взаимодействия профессиональных союзов и объединений рыбаков, кадровой политики и научно-исследовательской деятельности.