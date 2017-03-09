МФЦ ЗАТО г.Североморск - лучшее в области

Глава ЗАТО г.Североморск Александр Абрамов и глава администрации ЗАТО г.Североморск Ирина Норина в рамках еженедельного рейда посетили североморский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

МБУ «МФЦ ЗАТО г.Североморск» оказывает гражданам 194 услуги. Среди них 96 - федеральных, 59 - региональных и 39 - муниципальных. В штате центра 42 сотрудника.

По мнению всех посетивших вместе с главами ЗАТО обновленный МФЦ, новое помещение центра с прежним даже нельзя сравнивать. Новое помещение просторное, светлое уютное. Всё в нём устроено для комфорта посетителей и для продуктивности работы его сотрудников. Есть два зала (сектора) ожидания, стойка администратора, касса и большой зал приема заявителей с 12 окнами. Центр оборудован терминалом системы электронной очереди. Предоставление услуг с использованием электронной системы управления очередью позволяет координировать потоки граждан на получение услуг, а также осуществлять контроль времени ожидания в очереди. Взял талон – и жди очереди на мягком диванчике. Как во всех цивилизованных местах, удобства предусмотрены для всех, независимо от их физических возможностей. Мальчишки и девчонки могут поиграть в специальном детском уголке.

После тщательного осмотра всех отремонтированных помещений МБУ «МФЦ ЗАТО г. Североморск» главы ЗАТО Александр Абрамов и Ирина Норина поздравили его руководителя Елену Анатольевну Завадскую и специалистов центра с этим знаменательным событием: «Мы с Ириной Леонидовной уверены, что комфортная обстановка, современное оборудование и подготовленный персонал нашего МФЦ обеспечат возможность оказания услуг североморцам в кратчайшие сроки».