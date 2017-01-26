Минфин опять решил «поиграть» с валютой на внутреннем рынке

Министерство финансов России с февраля 2017 года начинает покупки и продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Как сообщается в пресс-релизе российского ведомства, для совершения данных операций Минфин будет привлекать Банк России.

Объём операций по покупке/продаже иностранной валюты будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Пока фактическая цена на нефть марки Urals превышает уровень 40 долларов за баррель, Минфин России будет проводить операции по покупке иностранной валюты в объёме дополнительных нефтегазовых доходов, говорится в сообщении.

Вместе с тем в случае снижения цен на нефть Urals Минфин будет проводить операции по продаже иностранной валюты в объёме выпадающих нефтегазовых доходов. При этом накопленный объём операций по продаже иностранной валюты не может превышать накопленного с начала проведения операций объёма покупок иностранной валюты.

В целом проведение таких операций на валютном рынке будет иметь нейтральное влияние на состояние денежного рынка, добавляют в Минфине.