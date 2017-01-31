Минфин РФ собирается девальвировать рубль?

Министерство финансов РФ опубликовало расчёты по сбалансированности бюджета-2017. Из них, как сообщает «Коммерсант», следует, что текущий курс национальной валюты в является неудовлетворительным: государству, уверены в Минфине, необходимо девальвировать рубль.

Напомним, что действующий бюджет сверстан исходя из цены барреля нефти в 40 долларов. При таком показателе доллар должен был бы стоить в среднем 69,42 рубля для достижения заданных параметров в виде бюджетного дефицита в 3,1% и расходов Резервного фонда в размере 1,8 триллиона рублей.

Тем не менее, на данный момент стоимость барреля значительно превысила предсказанные цифры, что позволяет в соответствии с бюджетным правилом направлять часть доходов в суверенные фонды. Их, в свою очередь, планируется тратить при падении цены нефти ниже 40 долларов за баррель.

При этом без использования бюджетного правила с учетом реальной цены нефти в 55 долларов дефицит бюджета должен составить лишь 1,5%, также должны уменьшиться и траты из Резервного фонда - до 464 миллиардов рублей.

Наконец, с учетом правила и пополнения резервного фонда на 241 миллиард дефицит бюджета составит 0,7%, однако российская валюта при этом должна подешеветь до 64,9 рубля за доллар.

Во всех остальных случаях сбалансированность бюджета возможна лишь при уровне цен в 76 долларов за баррель.

Журналисты «Коммерсанта» предполагают, что, исходя из документов Минфина, другие показатели являются невозможными, а управляемая 10-процентная девальвация должна будет сочетаться с сохранением политики свободного плавания курса рубля.