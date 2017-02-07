Минфин РФ вылез на валютный рынок, рубль среагировал

Нефть слегка сегодня дорожает в рамках вечерней коррекции после удешевления более чем на 2% на торгах 6 февраля, свидетельствуют данные торгов. «Чёрное золото» дешевело в понедельник, реагируя на опубликованные в 3 февраля данные американской нефтесервисной компании «Baker Hughes» о числе буровых установок в стране.

«Число буровых установок в США сейчас находится на самом высоком уровне за 14 месяцев, увеличившись на 20% с момента, когда было достигнуто соглашение странами ОПЕК о сокращении добычи», - цитирует агентство «Рейтер» аналитиков банка «ANZ». Данное соглашение является ключевым фактором, который поддерживает нефтяные цены, отмечает агентство.

Рынок также отреагировал на прогноз «BMI Research» о том, что импорт нефти в Китае снизится в первом полугодии 2017 года. Это связано с ремонтными работами на нефтеперерабатывающих заводах страны.

Рубль сегодня теряет к доллару и растёт к евро, отыгрывая снижение нефтяных цен и давление начинающихся сегодня покупок Минфином валюты на рынке. Напомним, Минфин РФ собирается с 7 февраля по 6 марта включительно ежедневно покупать на рынке валюты на 6,3 миллиарда рублей. Доллар и евро растут на Московской бирже в начале торгов.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 59,1487 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подорожала на 43,66 копейки. К последней сделке 6 февраля доллар вырос на 24,62 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, увеличился на 9,56 копейки и составил 63,2522 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро потерял 9,78 копейки.