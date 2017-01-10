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Мурманская область. Арктика10.01.17 07:35

«Мини-футбол – в школу» - стартует региональный этап Всероссийских соревнований

В соответствии с планом работы регионального Министерства образования и науки  при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы с 11 по 13 января в спортивном зале ДЮСШ № 10 по футболу г.Мурманска пройдёт региональный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд девушек 2001-2002 и 2003-2004 годов рождения в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу».

В борьбе за награды турнира и за право представлять Мурманскую область в соревнованиях среди лучших команд Северо-Западного федерального округа участвуют 6 команд девушек общеобразовательных организаций из г.г. Мурманска и Оленегорска.

Победители и призёры соревнований будут награждены кубками, медалями и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области.

 

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