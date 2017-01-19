Министерство здравоохранения по Мурманской области проиграло судебную тяжбу с УФАС России по Мурманской области

17 января 2017 года Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил правомерность вынесенных Мурманским УФАС России решений в отношении Министерства здравоохранения по Мурманской области.

Напомним, что в конце 2015 года Мурманское УФАС России рассмотрело дело в отношении Министерства здравоохранения по Мурманской области, которое признало нарушившим требования закона о контрактной системе, а также постановления правительства Российской Федерации от 17.10.2013 № 929, по итогам проведения электронного аукциона: «Услуга по отпуску необходимых товаров отдельным категориям граждан в аптечных организациях Мурманской области». Начальная (максимальная) цена контракта составила более 186 млн рублей.

Так, антимонопольный орган установил, что в одном лоте закупались лекарственные препараты с различными международными непатентованными наименованиями, некоторые из которых не имеют аналогов по форме и дозировке, а также было превышено предельное значение начальной (максимальной) цены контракта.

Также заказчик потребовал наличие лицензии на фармацевтическую деятельность только с видом работ (услуг): розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения. В то время как исключительно с таким видом работ аптека не может осуществлять оказание услуги в полном объёме.

Кроме того, Министерством в нарушение закона о контрактной системе изменены существенные условия контракта - место оказания услуги.

Не согласившись с выводами антимонопольного органа о нарушениях, Заказчик обжаловал их в судебном порядке.

Решением Арбитражного суда Мурманской области, оставленным без изменения, постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции подтверждена законность позиции Мурманского УФАС России, доказанность нарушений законодательства о контрактной системе со стороны министерства.

Министерство здравоохранения по Мурманской области, не согласившись с 13 арбитражным апелляционным судом, направило жалобу в Арбитражный суд Северо-Западного округа, который, в свою очередь, отказал в удовлетворении его требований, и, как следствие, подтвердили правильность выводов территориального антимонопольного органа.