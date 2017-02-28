Министр труда озабочен не обеспечением занятости россиян, а предлагает возродить страхование от безработицы

Министр труда России Максим Топилин считает, что возврат к системе страхования от безработицы, которая действовала в стране до 2001 года, является целесообразным. Об этом глава Минтруда заявил в интервью изданию «РБК». «Большинство стран живут в страховой системе. И страхование от безработицы у нас было - до 2001 года. Опять-таки это предмет обсуждения с бизнесом и с профсоюзами. Профсоюзы однозначно «за». Но вопрос, какой установить тариф», - сказал Топилин и уточнил, что размер мог бы быть установлен на уровне одного процента отчислений в фонд заработной платы.

«Кстати, в этот вид страхования можно было бы упаковать элемент, связанный с выплатой долгов по заработной плате работникам компаний-банкротов. Невыплата зарплат, когда нет конкурсной массы, остается нерешенной проблемой», - отметил министр.

На вопрос о том, стали бы выше в случае страхования размеры пособий по безработице, Топилин ответил, что в случае установления страховых взносов в размере 1% с фонда заработной платы, в бюджете появилось бы порядка 200 млрд рублей. «А у нас на пособия только 40 млрд тратится», - заметил он.

- Я думаю, что за пределами 2020–2022 годов. По поводу теоретического построения ни у кого нет вопросов. Работодатели, по крайней мере те, кто находится с нами в партнерских отношениях, участвуют в работе РТК, считают, что страховая модель обеспечения граждан в случае потери работы более правильная, чем существующая. Но вопрос в том, где найти вот эту долю с тем, чтобы обеспечить замещение федеральных денег, которые сейчас идут на пособия, страховыми деньгами, - ответил министр на вопрос о том, когда может случиться переход на модель страхования от безработицы.