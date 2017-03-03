Минздрав и Минобр Мурманской области взяли на контроль ситуацию с заболеванием детей в посёлке Титан – воспитанников, нуждающихся в госпитализации, в настоящий момент нет

Министерство образования Мурманской области информирует, что 2 марта после дневного сна трое воспитанников детского сада № 36 посёлка Титан муниципального образования город Кировск почувствовали недомогание, были вызваны родители, детей отправили домой.

По данным Апатитско-Кировской центральной городской больницы, к ним в учреждение обратились 16 детей с подозрением на острую кишечную инфекцию. Все дети посещали детский сад № 36 посёлка Титан. Детей, нуждающихся в госпитализации нет. Лечение проводится амбулаторно на дому.

В настоящее время отбираются анализы для определения возбудителя заболевания. Эпидемиологические мероприятия проводит территориальный филиал Управления Роспотребнадзора по Мурманской области.

Проведено экстренное совещание со всеми заведующими детских садов Кировска, издан приказ Комитета образования, культуры и спорта администрации города Кировска об усилении контроля за соблюдением санэпидрежима в детском саду № 36.

Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки Мурманской области взяли ситуацию на контроль.