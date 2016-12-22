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Мурманская область. Арктика22.12.16 10:34

Мировые цены на нефть растут, рубль тянется за ними

Мировые цены на нефть растут сегодня  на ожиданиях сокращения её добычи - после снижения 21 декабря на данных об увеличении запасов нефти в США, свидетельствуют данные торгов.

Вчера «чёрное золото» дешевело на данных Минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 декабря, неожиданно увеличились, на 2,3 миллиона баррелей, или на 0,5% - до 485,4 миллиона баррелей. При этом аналитики полагали, что запасы снизились на 2,515 миллиона баррелей, до 480,69 миллиона баррелей.

Цены на нефть поддерживает ожидание выполнения странами, входящими и не входящими в ОПЕК, договоренностей о сокращении добычи.

«Если посмотреть, на кого приходятся самые большие сокращения, это в основном страны Персидского залива и Россия - это дает мне ещё больше успокоения в том, что будет существенная степень соблюдения (договоренностей. -  Ред.)»,  - приводит агентство «Рейтер» слова главного рыночного аналитика «CMC Markets» Рика Спунера.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на Московской бирже составил 60,9737 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 13,55 копейки. К последней сделке 21 декабря доллар подешевел на 19,38 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, вырос на 7,65 копейки и составил 63,6851 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 11,49 копейки.

 

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