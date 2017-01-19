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Мурманская область. Арктика19.01.17 10:37

Мировые цены на нефть сегодня растут, укрепляя рубль

Мировые цены на нефть сегодня растут  на данных Американского института нефти (API) о резком сокращении запасов «чёрного золота» в США, свидетельствуют данные торгов. По данным «API», запасы нефти в США снизились на 5,04 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 13 января. Опрошенные агентством Рейтер аналитики предполагали, что индикатор уменьшится всего на 0,342 миллиона баррелей.

Инвесторы также ожидают данных статистики от Минэнерго США по коммерческим запасам нефти в стране (исключая стратегический резерв), которые будут опубликованы сегодня позднее.

В то же время, на рынке сохраняются опасения по поводу увеличения добычи американскими производителями сланцевой нефти. «Международное энергетическое агентство сказало, что ожидает, что более высокие нефтяные цены спровоцируют существенное увеличение добычи сланцевой нефти со стороны американских производителей», - приводит агентство мнение аналитика «ANZ».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 59,3091 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подорожала на 12,61 копейки. К последней сделке 18 января доллар подешевел на 25,09 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 10,03 копейки и составил 63,1249 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 17,27 копейки.

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