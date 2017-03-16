Мировые цены на нефть сегодня утром растут, а рубль дешевеет

Мировые цены на нефть сегодня утром растут, продолжая отыгрывать сообщения о сокращении запасов «чёрного золота», а также нефтепродуктов в США по итогам прошедшей недели, свидетельствуют данные торгов.

Минэнерго США 15 марта сообщило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 марта, уменьшились на 0,2 миллиона баррелей, или на 0,04% - до 528,2 миллиона баррелей. При этом аналитики полагали, что запасы, напротив, увеличились на 3,713 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 532,11 миллиона баррелей.

Запасы бензина в США снизились на 3,1 миллиона баррелей, или на 1,2% - до 246,3 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились с показателя предыдущей недели на 4,2 миллиона баррелей, или на 2,6%, до 157,3 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали снижение запасов бензина на 1,95 миллиона баррелей, а дистиллятов - на 1,66 миллиона баррелей.

Эксперты «Bernstein Energy», мнение которых приводит агентство «Рейтер2, напомнили, что данные о запасах являются индикатором для всего мирового нефтяного рынка.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи сегодня составил 58,4492 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта упала на 66,36 копейки. Однако к последней сделке 15 марта доллар подорожал на 6 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 10,75 копейки и составил 62,7353 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро, как и доллар, подорожал. Рост составил 12,78 копейки.