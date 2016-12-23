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Мурманская область. Арктика23.12.16 10:26

Мировые цены на нефть снижаются, курсы валют делают разворот

Мировые цены на нефть снижаются в последний день рабочей недели на фоне фиксации инвесторами прибыли в преддверии праздников, свидетельствуют данные торгов.

22 декабря «чёрное золото» дорожало благодаря удешевлению доллара на фоне слабой статистики из США по рынку труда и доходам и расходам потребителей. Объём торгов на рынке нефти небольшой в преддверии праздников, но общие настроения инвесторов остаются позитивными, пишет газета «The Wall Street Journal». Это связано с ожиданиями уменьшения предложения нефти в мире в связи с договоренностями стран, входящих и не входящих в ОПЕК, по сокращению добычи «чёрного золота».

«Мы верим, что ... ребалансировка (на рынке. - Ред.) нефти происходит, и цены повысятся до 60 долларов за баррель в 2017 году», - приводит газета мнение аналитика «OCBC Bank» Барнабаса Гана.

Сдержали удешевление нефти данные о том, что импорт нефти в Китай вырос в ноябре на 18% в годовом выражении, до 32,35 миллиона тонн или 7,9 миллиона баррелей в день, пишет газета. При этом импорт нефти из России увеличился в годовом выражении на 18%, до 4,6 миллиона тонн, а из Саудовской Аравии - на 29%, до 4,71 миллиона тонн.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на Московской бирже составил 60,9176 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 5,35 копейки. Однако к последней сделке 22 декабря  доллар подешевел на 4,74 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, вырос на 4,28 копейки и составил 63,6032 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подрос менее чем на копейку.

 

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