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Мурманская область. Арктика07.03.17 10:25

Мировые цены на нефть снижаются сегодня, рубль тянется за ними

Мировые цены на нефть снижаются сегодня  на фоне пятилетнего прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) по добыче «чёрного золота» в США, свидетельствуют данные торгов.

МЭА ожидает, что добыча сланцевой нефти в США вырастет на 1,4 миллиона баррелей в день к 2022 году, если цены на «чёрное золото» будут находиться в районе 60 долларов за баррель. МЭА отмечает, что ожидания по добыче этого сырья выше, чем год назад, вследствие значительного увеличения добычи в этом году.

При этом если цена нефти достигнет 80 долларов за баррель, объём добычи сланцевой нефти в США может подняться на 3 миллиона баррелей в день в ближайшие пять лет. Если цены будут находиться на уровне около 50 долларов за баррель, добыча может показывать отрицательную динамику начиная с начала 2020 годов.

Трейдеры также отреагировали на заявление министра нефти Ирака Джаббара аль-Лаиби о том, что слишком рано обсуждать, нужно ли продлевать соглашение о заморозке добычи нефти между странами, входящими и не входящими в ОПЕК. «Это (продление соглашения. - Ред.) будет зависеть от нефтяных цен и стабильности рынка. Если ОПЕК решит в пользу сокращения (добычи. - Ред.), Ирак сократит (добычу. - Ред.)», - сказал Лаиби агентству «Рейтер».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 58,2599 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 7,71 копейки. Однако к последней сделке 6 марта доллар подорожал на 7 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, уменьшился на 9,53 копейки и составил 61,6653 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро, как и доллар, подорожал. Рост составил 8,53 копейки.

 

 

 

 

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