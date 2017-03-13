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Мурманская область. Арктика13.03.17 10:28

Мировые цены на нефть тянут рубль за собой вниз

Мировые цены на нефть сегодня продолжили снижение на фоне данных американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes» о росте числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным «Baker Hughes», по итогам завершившейся 10 марта рабочей недели число буровых установок в США выросло на 12 штук, или на 1,58%, до 768 единиц. В годовом выражении число буровых установок в США выросло на 288 штук, или на 60%. Нефтяных буровых стало больше на восемь, или на 1,31%, - 617 единиц. Количество газодобывающих установок увеличилось за неделю на пять, или на 3,42%, до 151.

Снижению мировых нефтяных цен продолжают способствовать и появившиеся на прошлой неделе данные Минэнерго США о росте запасов нефти в стране. За неделю, завершившуюся 3 марта, запасы выросли сразу на 8,2 миллиона баррелей, или на 1,6% - до 528,4 миллиона баррелей. Аналитики ожидали меньшего роста - лишь на 1,967 миллиона баррелей, до 522,167 миллиона баррелей.

По мнению аналитиков «ANZ», мнение которых приводит агентство «Рейтер», вероятнее всего, цены на нефть сегодня продолжат снижаться, поскольку на ход торгов всё ещё оказывают влияние данные о значительном увеличении её запасов.

Сегодня в 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 59,1470 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 7 копеек. Однако к последней сделке 10 марта доллар вырос на 15 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, повысился на 58,72 копейки и составил 63,3280 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал на 25,30 копейки.

 

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