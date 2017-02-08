Многим россиянам теперь не до ресторанов и кафе

Как сообщает Росстат, оборот предприятий общественного питания в России в 2016 году снизился на 3,8% в сопоставимых ценах по сравнению с 2015 годом - до 1,334 триллиона рублей.

В декабре показатель уменьшился в годовом выражении на 5,1%, составив 133,4 миллиарда рублей, а по сравнению с ноябрем прошлого года - увеличился на 14,6%. Падение оборота в четвертом квартале 2016 года составило 4,4% в годовом выражении - до 370,6 миллиарда рублей.

Для сравнения, в декабре 2015 года снижение оборота в годовом исчислении составляло 7%.

Отечественный ресторанный рынок начал сокращаться в октябре 2014 года, когда снижение оборота составило 1%. По итогам 2015 года оборот компаний общепита сократился на 5,2% - до 1,305 триллиона рублей.

Росстат учитывает оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций - поставщиков продукции общественного питания.