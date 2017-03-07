Шахматный десант сегодня прилетает из Парижа с богатыми трофеямиВ областном Дворце культуры имени Кирова состоялся конкурс «Мисс Обаяние»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика07.03.17 09:47

Многодетным матерям флотской столицы нужна земля

6 марта, в преддверии Международного женского дня глава ЗАТО г.Североморск Александр Абрамов, отец трёх сыновей, встретился с членами Североморского отделения Мурманской региональной общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга». В библиотеке на улице Флотских строителей, где Александр Абрамов постоянно проводит мероприятия для жителей своего избирательного округа, состоялось не просто чаепитие и вручение цветов приглашенным женщинам, мамам трёх и четырёх детей, а заинтересованный разговор о проблемах многодетных семей и возможных путях их решения.

- Вы не просто многодетные мамы. Вы - пример хранительниц семейного очага, - сказал Александр Абрамов, начиная встречу.

Женщин интересовал вопрос выделения земельных участков не просто многодетным семьям, а многодетным семьям военнослужащих. Ведь этот механизм до сих пор не отработан.

- Давайте сформулируем проблему, и будем стараться решить её, - предложил Александр Абрамов, поддержав одну из женщин, которая подчеркнула, что, если в дверь не стучать, её не откроют.

В процессе беседы Александр Абрамов сообщил приятную новость о том, что Североморск с большой долей вероятности войдёт в программу по строительству ещё одного детского садика на улице Гвардейская. Обсуждался вопрос о перспективах строительства в Североморске новой современной школы. Этот вопрос находится в стадии согласования. И перспективы строительства детского садика, и школы – это результат не только активности местной власти, стремящейся решить проблему обеспечения детей местами в детских садах, но и  вклада североморских семей в решение задачи демографической ситуации. Североморск занимает первое место в Мурманской области по рождаемости.

Женщин, несмотря на предпраздничное настроение, интересовали и проблемы ЖКХ, и строительства детских площадок, и обеспечения местами в детских садиках и ясельных группах.

Александр Абрамов предложил собеседницам в случае необходимости обращаться к нему и во время проведения им ежемесячных приемов граждан, и в ходе таких встреч. Участники встречи пригласили Александра Павловича на их мероприятия.

Всем участницам встречи Александр Абрамов вручил букеты тюльпанов. 

Напомним, 23 января в Североморске прошло учредительное собрание, на котором было создано Североморское отделение Мурманской региональной общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга», которую возглавила мама троих детей Олеся Францискевич.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаПоказатели продаж новых автомобилей по итогам года в России снижаютсяОпять «новая экономическая реальность»Ударники капиталистического труда - 30 крупнейших банков России в 2016 году увеличили прибыль в 4,6 раза!
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКПРФ опять на перепутье: в Мурманской области чистка, в центре неопределённость
-Слово не воробей...Взлётная площадка для молодых политиков
-Нам интересно Ваше мнение
25.02.17: В правительстве РФ активно обсуждаются планы по ограничению оплаты наличными крупных покупок. А как вы относитесь к идее ограничения хождения наличных денег в стране?Проголосовало: 555 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире10:30Новости. Информационная программа.11:00«Цена жизни». Художественный сериал, 9 серия (16+)11:55«Tele Travel». Информационная программа (12+)12:10«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)12:30Новости. Информационная программа.13:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиДоход свыше 1 млн рублей в 2016 году имел 21 житель флотской столицыЦены на свежую капусту и репчатый лук неожиданно поползли вниз-PRO ВалютуДоллар снизился на 57 копеек, евро – на 12 копеекРоссийская валюта снижается из-за дешевеющей нефти-PRO ЭнергетикуМРСК Северо-Запада построит в Пскове зарядную станцию для электромобилейКольская АЭС в феврале превысила показатели выработки электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 7 мартаПлановые отключения в Мурманске на 6 марта-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыСочинские откровения: планируемое снижение ставки взноса в ПФР до 13% может повлиять на размер пенсийМРОТ приравнять к ПМ – здесь не должно быть резких движений - министр Максим Топилин
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения