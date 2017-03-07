Многодетным матерям флотской столицы нужна земля

6 марта, в преддверии Международного женского дня глава ЗАТО г.Североморск Александр Абрамов, отец трёх сыновей, встретился с членами Североморского отделения Мурманской региональной общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга». В библиотеке на улице Флотских строителей, где Александр Абрамов постоянно проводит мероприятия для жителей своего избирательного округа, состоялось не просто чаепитие и вручение цветов приглашенным женщинам, мамам трёх и четырёх детей, а заинтересованный разговор о проблемах многодетных семей и возможных путях их решения.

- Вы не просто многодетные мамы. Вы - пример хранительниц семейного очага, - сказал Александр Абрамов, начиная встречу.

Женщин интересовал вопрос выделения земельных участков не просто многодетным семьям, а многодетным семьям военнослужащих. Ведь этот механизм до сих пор не отработан.

- Давайте сформулируем проблему, и будем стараться решить её, - предложил Александр Абрамов, поддержав одну из женщин, которая подчеркнула, что, если в дверь не стучать, её не откроют.

В процессе беседы Александр Абрамов сообщил приятную новость о том, что Североморск с большой долей вероятности войдёт в программу по строительству ещё одного детского садика на улице Гвардейская. Обсуждался вопрос о перспективах строительства в Североморске новой современной школы. Этот вопрос находится в стадии согласования. И перспективы строительства детского садика, и школы – это результат не только активности местной власти, стремящейся решить проблему обеспечения детей местами в детских садах, но и вклада североморских семей в решение задачи демографической ситуации. Североморск занимает первое место в Мурманской области по рождаемости.

Женщин, несмотря на предпраздничное настроение, интересовали и проблемы ЖКХ, и строительства детских площадок, и обеспечения местами в детских садиках и ясельных группах.

Александр Абрамов предложил собеседницам в случае необходимости обращаться к нему и во время проведения им ежемесячных приемов граждан, и в ходе таких встреч. Участники встречи пригласили Александра Павловича на их мероприятия.

Всем участницам встречи Александр Абрамов вручил букеты тюльпанов.

Напомним, 23 января в Североморске прошло учредительное собрание, на котором было создано Североморское отделение Мурманской региональной общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга», которую возглавила мама троих детей Олеся Францискевич.