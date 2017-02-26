Экипаж большого противолодочного корабля «Североморск» Северного флота готовится принять на борт НептунаВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Ошибки, которых должны избегать в отношениях мужчины и женщины
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика26.02.17 16:07

МО МВД России «Кандалакшский» устанавливает личности двух утопленников, обнаруженных на берегу Белого моря в 2012 году

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, тело одного мужчины было обнаружено ещё 30 июня 2012 года на побережье Белого Моря в районе села Тетрино Терского района. Предположительно тело волнами вынесло до Кольского полуострова из Северо-Двинска Архангельской области. В воде находилось согласно заключению эксперта около года.

Возраст погибшего 40-55 лет, рост 174 см. Сохранились детали одежды: резиновый высокий сапог чёрного цвета, шерстяной носок ручной вязки синего цвета. Особые приметы: травматическое искривление новой перегородки вправо, искривление спинки носа по типу «горбинки», возможно наличие частичной оттопыренности ушных раковин в верхних отделах.

Тело второго неизвестного мужчины было обнаружено тоже в 2012 года, но 6 июля на прибрежной территории Белого Моря вблизи устье реки Варзуга в сторону села Чавоньга Терского района.

Предположительно тело волнами принесло до Кольского полуострова из Северо-Двинска Архангельской области. В воде оно находилось согласно заключению эксперта около года.

Возраст погибшего 50 лет, рост 185 см. Сохранилась одежда:  джинсы синие с коричневым кожаным поясным ремнем, рубашка белая с вертикальными черными полосками, футболка бежевая с черными горизонтальными полосками, сапоги чёрные резиновые.

Сотрудники полиции просят всех, кому что-то известно о пропавших без вести в период июня 2011 до июня 2012 года, сообщить в УМВД Кандалакши по телефонам: 8 (81533) 5-21-10,  8 (81533) 5-21-85, 8-999-091-62-09. Анонимность гарантируется.

 

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика37% пенсионеров держатся за работу до последнего из-за нехватки средств для существованияЛичные интересы – причина 41% корпоративных конфликтов74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудников
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЕдинороссы выдвигают кандидатов - принято решение о проведении предварительного голосования в Мурманске 23 апреля
-Слово не воробей...Взлётная площадка для молодых политиков
-Нам интересно Ваше мнение
25.02.17: В правительстве РФ активно обсуждаются планы по ограничению оплаты наличными крупных покупок. А как вы относитесь к идее ограничения хождения наличных денег в стране?Проголосовало: 158 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире20:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)21:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)21:30«Закон доблести». Художественный фильм (16+)23:15«Открытая студия + Бизнес». Тематическая программа (12+)23:45«Без срока давности: Его звали Николаус». Документальный цикл (16+)00:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиПродажи пищевых продуктов в розничной сети в январе продолжили падение, но меньшими темпами37% пенсионеров держатся за работу до последнего из-за нехватки средств для существования-PRO ВалютуЕвро худеет почти на 76 копеек, доллар – на 38 копеекДоллар и евро продолжают снижение-PRO ЭнергетикуКолэнер направит 43 млн рублей на строительство ЛЭП 150 кВ, которые обеспечат электроснабжение объектов МТУМРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объёмом 2,25 млрд рублей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27февраляУправляющие компании работают плохо – «фронтовики» подвели итоги всероссийской акции «Снежный фронт»-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыМРОТ приравнять к ПМ – здесь не должно быть резких движений - министр Максим ТопилинВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жилья
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения