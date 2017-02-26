МО МВД России «Кандалакшский» устанавливает личности двух утопленников, обнаруженных на берегу Белого моря в 2012 году

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, тело одного мужчины было обнаружено ещё 30 июня 2012 года на побережье Белого Моря в районе села Тетрино Терского района. Предположительно тело волнами вынесло до Кольского полуострова из Северо-Двинска Архангельской области. В воде находилось согласно заключению эксперта около года.

Возраст погибшего 40-55 лет, рост 174 см . Сохранились детали одежды: резиновый высокий сапог чёрного цвета, шерстяной носок ручной вязки синего цвета. Особые приметы: травматическое искривление новой перегородки вправо, искривление спинки носа по типу «горбинки», возможно наличие частичной оттопыренности ушных раковин в верхних отделах.

Тело второго неизвестного мужчины было обнаружено тоже в 2012 года, но 6 июля на прибрежной территории Белого Моря вблизи устье реки Варзуга в сторону села Чавоньга Терского района.

Предположительно тело волнами принесло до Кольского полуострова из Северо-Двинска Архангельской области. В воде оно находилось согласно заключению эксперта около года.

Возраст погибшего 50 лет, рост 185 см . Сохранилась одежда: джинсы синие с коричневым кожаным поясным ремнем, рубашка белая с вертикальными черными полосками, футболка бежевая с черными горизонтальными полосками, сапоги чёрные резиновые.

Сотрудники полиции просят всех, кому что-то известно о пропавших без вести в период июня 2011 до июня 2012 года, сообщить в УМВД Кандалакши по телефонам: 8 (81533) 5-21-10, 8 (81533) 5-21-85, 8-999-091-62-09. Анонимность гарантируется.