Мобильный пункт обогрева и питания развернут на развилке Печенга-Заозёрск

В настоящее время на Кольском Севере продолжаются неблагоприятные погодные условия. Как сообщает Мурманское УГМС, сегодня ожидается ветер юго-западный сильный, утром на западе области очень сильный. В связи с этим на повороте федеральной автодороги Р-21 «Кола» к ЗАТО Заозёрск продолжает работу мобильный пункт обогрева и питания Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Он был развернут вчера в связи с введением ограничениям движения на участке Р-21 с 1470 км по 1510 км . Мобильный пункт продолжит работу до особого распоряжения.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, неблагоприятные погодные условия влияют и на движение автотранспорта в районе перевела у Мончегорска. Здесь, на участке с 1245 по 1265 км движение осуществляется реверсивно в сопровождении машин ГИБДД.

Главное управление МЧС России по Мурманской области настоятельно рекомендует водителям, по возможности, воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте до улучшения погодных условий.