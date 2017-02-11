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Мурманская область. Арктика11.02.17 07:30

Модель «монетизации» социальной поддержки несёт в себе и отрицательные моменты

Министерство социального развития Мурманской области продолжает консультации о региональных мерах социальной поддержки. Возможность в прямом диалоге обсудить волнующие вопросы члены Мурманской областной общественной организации «Дети Великой Отечественной войны» получили в ходе встречи с представителями регионального министерства социального развития.

Первым в повестке был вопрос, наиболее обсуждаемый в настоящее время среди получателей мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. В связи с внесением изменений в ряд законов Мурманской области с 1 января 2017 года изменился порядок определения размера ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты (ЕЖКВ) для региональных льготников. В рамках решения ключевой задачи социальной сферы – повышение эффективности социальной поддержки – ЕЖКВ определена в качестве «статусной» выплаты и установлена в фиксированном размере. Начиная с текущего года одинакового размера выплата будет предоставляться гражданам с одинаковым льготным статусом независимо от фактического места и условий их проживания, а следовательно, и от размера начисленной квартплаты.

Основной риск такой модели «монетизации» – наличие определенного круга получателей с отрицательной разницей между новым и прежним размером денежной выплаты. В отношении ветеранов труда это, как правило, одиноко проживающие льготники. Поэтому акцент в разговоре был сделан на варианты возможного «смягчения» ситуации изменения размера ЕЖКВ в меньшую сторону.

Это, прежде всего, смена основания предоставления ЕЖКВ при наличии у граждан иного льготного статуса, дающего право на меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг (у федеральных льготников сохранился расчётный размер выплаты). Законодательно для всех получателей установлено право выбора наиболее выгодного основания получения ЕЖКВ.

Кроме того, одиноко проживающие пенсионеры-льготники одновременно являются получателями ещё одного вида социальной выплаты, предусмотренной в качестве гарантированной поддержки граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг, – субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Участники встречи смогли получить индивидуальные консультации об условиях предоставления и порядке расчета размера социальных выплат, включая компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, от присутствующего на встрече начальника отдела субсидий центра социальной поддержки населения города Мурманска.

Дополнительно были даны разъяснения по ряду других важных для жизни пенсионеров вопросов. Отдельные вопросы, которые не относятся к компетенции Министерства социального развития Мурманской области, будут направлены по принадлежности для получения соответствующих разъяснений.

 

 

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