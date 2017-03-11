«Молодёжный движ» стартовал в Мурманской области

В Мурманской области стартовал «Молодёжный движ» - проект-победитель регионального конкурса, направленный на создание условий для развития творческого потенциала и лидерских качеств подростков и молодежи города Кандалакша через вовлечение в организацию и проведение молодежных мероприятий.

С 1 февраля можно пройти онлайн-регистрацию и стать волонтером фестиваля молодежи, который пройдет 29 апреля – 1 мая в Кандалакше. Функциональные группы организаторов и волонтеров фестиваля работают по следующим направлениям:»Pr-сопровождение», «Арт-команда» и «Работа с участниками».

Члены команды проекта уже приняли участие в молодежном сборе в городе Петрозаводске, где провели презентацию фестиваля и пригласили ребят из Карелии на фестиваль в Кандалакшу.

Кандалакшская молодёжная общественная организация «Новое поколение», организатор фестиваля, приглашает всех желающих представителей общественных организаций и молодежных центров к участию в фестивале в Кандалакше.