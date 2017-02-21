Молодые мурманчане встретились с сотрудником Военной прокуратуры в рамках заседания клуба «Знакомьтесь – юристы»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялось очередное заседание клуба «Знакомьтесь – юристы». В преддверии празднования Дня защитника Отечества старшеклассники города встретились с заместителем военного прокурора Ильей Пекуровым.

Ребята познакомились с выставкой по теме мероприятия, посмотрели документальный фильм об истории Военной прокуратуры России и Мурманской области, а затем послушали гостя клуба, который рассказал о структуре и функциях военной прокуратуры, а также о том, что ее основной задачей является обеспечение надзорными средствами военной безопасности нашей страны. Молодые мурманчане задали волнующие их вопросы о том, какая работа проводится по окончательной ликвидации неуставных отношений в армии Российской Федерации, как нейтрализуются гуманитарные проблемы в горячих точках.

Участники клуба также поинтересовались у Ильи Анатольевича, порекомендовал бы он данную специальность будущим юристам. Гость клуба отметил, что для того, чтобы стать военным прокурором, необходимы глубокие знания и призвание.