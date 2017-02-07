Мончегорец Николай Поздняков и Александр Гольченко из Оленегорска стали победителями областного конкурса среди юношей с ограниченными возможностями здоровья «Рыцарский турнир»

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова прошёл областной конкурс среди юношей с ограниченными возможностями здоровья «Рыцарский турнир».

В этом году двенадцать мальчишек из городов Мурманск, Мончегорск, Оленегорск и поселка Кильдинстрой отправились в мир далекой и загадочной Древней Греции. Каждый конкурсант построил свое выступление на основе мифов и легенд, представ в образе греческих героев и войнов. Участники представили членам жюри и зрителям визитные карточки, танцевальные и вокальные номера, продемонстрировали свои спортивные навыки, а также прочитали стихотворения и показали литературно-музыкальные и театральные постановки.

По решению членов жюри каждый конкурсант был удостоен специального диплома. В номинации «За оригинальность и яркий образ» дипломы были вручены Александру Гольченко и Дмитрию Армянинову из Оленегорской коррекционной школы-интерната, а также Николаю Шитикову из Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения. Лучшим в номинации «За многогранность талантов» стал Николай Поздняков из Мончегорского городского центра культуры.

В номинации «За активную жизненную позицию» специальными дипломами были награждены сразу 4 юноши: Максим Карпенков из Кильдинской коррекционной школы-интерната, Иван Баданин из Мончегорского комплексного центра социального обслуживания населения, Павел Тюляпин из Мурманской коррекционной школы № 1и Антон Шилин из Оленегорского комплексного центра социального обслуживания населения.

Евгений Борисов из Мурманского социально-благотворительного клуба родителей и детей-инвалидов «Надежда», Дмитрий Шарапов из клуба молодых инвалидов «Валентина Плюс» и Олег Иванов из Оленегорского комплексного центра социального обслуживания населения были удостоены специальных дипломов в номинации «За оптимизм и жизнелюбие».

Воспитанник Оленегорского комплексного центра социального обслуживания населения Александр Богданов стал лучшим в номинации «За стремление к новым высотам».

Победителями областного конкурса среди юношей с ограниченными возможностями здоровья «Рыцарский турнир» стали мончегорец Николай Поздняков и Александр Гольченко из Оленегорска.