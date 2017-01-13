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Мурманская область. Арктика13.01.17 11:00

Моногорода смогут получить субсидии на реализацию программ повышения качества среды

Заместитель губернатора Мурманской области Григорий Стратий провё совещание в режиме видеоконференцсвязи с представителями моногородов Мурманской области. В совещании приняли участие заместитель губернатора Евгений Никора, представители ряда профильных министерств. Ключевым вопросом стала реализация программ повышения качества среды моногородов.

Открывая совещание, Григорий Стратий напомнил о том, что реализация указанных программ является одним из ключевых мероприятий направления стратегического развития Российской Федерации «Моногорода». Он также упомянул о жестких сроках реализации программ повышения качества среды – март 2018 года.

«Эта программа стратегическая, реализуется в рамках всей страны, и мы не можем допустить невыполнения запланированных мероприятий», – подчеркнул Григорий Стратий.

В ходе совещания представители министерств дали муниципалитетам дополнительные разъяснения о порядке составления заявок на получение субсидий из областного бюджета на реализацию программ повышения качества среды моногородов.

Наша справка:

Программы повышения качества среды моногородов – это так называемые пять шагов благоустройства, которые должны предусматривать благоустройство оживленного общественного пространства, создание возможностей для времяпрепровождения молодежи, восстановление и обновление городских достопримечательностей, обновление или создание объектов социальной инфраструктуры, активацию заброшенных или неэффективно используемых зданий и территорий.

При подготовке перечня мероприятий органами местного самоуправления должна быть проведена работа по анализу потребностей жителей соответствующих муниципалитетов. Проекты программ должны быть вынесены на общественное обсуждение. Завершить работу по формированию программ планируется до марта 2017 года.

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