Мороз и солнце, день чудесный – погода в Мурманской области

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный слабый, днём на севере умеренный. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -22-27º, днём -9-14°, местами в центральных и южных районах до -23°.Гололедица.