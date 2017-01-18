Морской пункт пропуска Сабетта перешёл из зоны ответственности Уральского филиала ФГКУ «Росгранстрой» к Мурманскому филиалу

Морской и воздушный пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа перешли из территориальной сферы деятельности Уральского филиала ФГКУ Росгранстрой в территориальную сферу деятельности Мурманского филиала, сообщает пресс-служба «Росгранстроя».

Соответствующий приказ № 209 подписан 28 декабря 2016 года.

Морской грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации Сабетта установлен распоряжением правительства РФ от 26 декабря 2013 года. Морской порт открыт для захода иностранных судов и осуществляет перевалку генеральных, навалочных и нефтеналивных грузов. Его работа в первую очередь связана с переработкой углеводородов Южно-Тамбейского месторождения на заводе по сжижению газа «Ямал СПГ».