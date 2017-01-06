Моряки Северного флота, выполнив боевые задачи, возвращаются из Средиземного моря в Североморск

Минобороны РФ приступило к сокращению группировки войск в Сирии в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина, первой зону конфликта покинет авианосная группа ВМФ РФ во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«В соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Минобороны России приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии», - сказал он. По его словам, первыми зону конфликта покинут корабли авианосной группы Северного флота во главе с единственным российским авианосцем «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

Герасимов сообщил, что авианосная группа во главе с «Адмиралом Кузнецовым» начнёт готовиться к переходу из Средиземного моря в Североморск в пятницу, 6 января.

- Хочу поблагодарить весь личный состав корабельной авианесущей группы за успешное выполнение поставленных задач. Старшему на походе вице-адмиралу Виктору Соколову приказываю с сегодняшнего дня начать свертывание корабельной авианесущей группы и совершить переход в пункт основного базирования Североморск в соответствии с ранее утвержденным планом, - сказал он, пишет ТАСС.