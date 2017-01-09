Мошенники из Оренбургской области и Санкт-Петербурга обманули доверчивых северян на сумму более 200 тысяч рублей

В МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной обратилась местная жительница 1945 года рождения с заявлением о мошенничестве. Пенсионерка рассказала полицейским, что 7 января ей на мобильный телефон поступило сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована. Потерпевшая позвонила по номеру, указанному в сообщении, и неизвестный сообщил ей, что карту можно разблокировать. Пенсионерка, выполняя инструкции, полученные от злоумышленника, пришла в торговый центр к банкомату и получила временный пароль от онлайн банка, который сообщила мошеннику, после чего с её банковской карты были списаны денежные средства в сумме 100 тысяч рублей. В ходе проверки полицейскими установлено, что потерпевшая общалась с неизвестным по номеру, зарегистрированному в Оренбургской области.

В Зеленоборске местный житель 1964 года рождения 8 января обратился в полицию с заявлением об интернет-мошенничестве. Потерпевший рассказал полицейским, что он в новогодние праздники нашел в сети Интернет объявление о продаже снегохода. Связавшись с автором объявления по телефону, северянин узнал, что за транспортное средство необходимо внести предоплату, так как данный снегоход готовы купить другие покупатели. Потерпевший перевел неизвестному 110 тысяч рублей на указанный им банковский счёт, однако после денежного перевода «продавец» снегохода заблокировал номер и удалил объявление с сайта. Поняв, что стал жертвой мошенников, житель Зеленоборского обратился в полицию. Полицейскими установлено, что потерпевший общался с неизвестным по телефону, зарегистрированному в г.Санкт-Петербург.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.