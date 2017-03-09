В канун праздника 8 Марта воспитанники отделения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации ГОАУСОН «Полярнозоринский КЦСОН» пригласили своих мам на игровую программу «Моя мама лучше всех!». Ребята готовились к празднику, желая поделиться с близкими людьми своей добротой, теплом, радостью, хорошим настроением. Для мам и сотрудников ребята оформили выставку творческих работ «Мамин праздник». Юные северяне старались, каждый вложил в свою работу частичку душевного тепла и творческой фантазии, поэтому работы получились яркими, красочными, притягивали внимание.

К праздничному мероприятию ребята украсили зал шарами, подготовили песни, стихотворения, игры, а также памятные подарки для каждой мамочки - красивые открытки и записные книжки, сделанные своими руками. Также дети приготовили необычное поздравление – презентацию с фотографиями своих мам, пожеланиями в стихах.

Во время праздника прозвучали тёплые и нежные слова, признание в любви самому дорогому и близкому человеку – маме. Также для родителей и детей было проведено игровое занятие с элементами тренинга на тему «Диалог в семейном общении», потому что именно в общении и дети, и взрослые усваивают нравственные нормы социальной среды.

В ходе занятия родители и дети учились правильно общаться, упражнялись в применении приемлемых способов поведения, овладевали навыками эффективного общения. Такие упражнения, как « Собери лучики», « Дорисуй портрет», « Умелые ручки», « Ласковое имя», « В гостях у сказки» помогли мамам с детьми наладить добрые отношения, повысить их коммуникабельность, укрепить отношение к окружающим и чувство собственного достоинства. Мамы учились помогать своим детям не нравоучениями, а общением на равных, работая сообща, помогая друг другу.

Урок общения получился интересным и полезным как для мам, так и для их детей, так как они сообща учились быть решительными, жизнерадостными и добрыми.

Основа всего того, что происходило на занятии – доверие и искренность. Это самое главное, потому что такое общение помогло им понять себя и других, узнать себя через те чувства, которые они вызвали друг у друга, через те отношения, которые сложились на этом занятии.

По завершению праздника состоялось чаепитие за большим «семейным» столом