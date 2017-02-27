Совсем скоро мурманчане из ветхого жилья смогут переехать в новые комфортные квартиры в домах на улицах Генералова и Декабристов.

Сейчас специалисты комитета имущественных отношений города Мурманска показывают будущим новоселам их жилье. В комнатах – светло, тепло и уютно. Качественные современные окна, кафель, сантехника, водосчетчики, линолеум и обои – словом, квартиры «под ключ».

– В четырех новых домах – 108 квартир, при строительстве использованы качественные материалы, энергосберегающие технологии, – рассказал заместитель председателя комитета имущественных отношений города Мурманска Евгений Юрьев. – Большинство будущих жильцов уже осмотрели свои квартиры. После того, как будут оформлены все необходимые документы, начнется заселение.

К слову, Мурманск опережает сроки выполнения федеральной программы по переселению граждан из ветхого аварийного жилья, в соответствии с которой в новые дома переезжают жители деревянных домов, признанных аварийных до 1 января 2012 года. При этом муниципальная программа, которая предусматривает снос и расселение домов, признанных аварийными после января 2012 года, будет продолжена.