Мурманская область. Арктика13.01.17 15:31
Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» продолжает круглосуточную уборку дорог областного центра
Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, минувшей ночью специалисты УДХ работали в районе улицы Фролова. Несмотря на размещенную во всех СМИ города информацию о местах проведения уборки, дорожники обнаружили большое количество припаркованных автомобилей.
– Основная проблема, с которой сталкиваются водители нашего предприятия – неубранный личный автотранспорт, – рассказал заместитель директора ММБУ УДХ Максим Васильев. – Крупной снегоуборочной технике очень сложно маневрировать среди машин. От этого страдает качество уборки и тратится дополнительное время.
Только на этом объекте было задействовано 11 единиц техники. Всего на расчистку городских улиц вышли 106 спецавтомобилей.
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