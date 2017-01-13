Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» продолжает круглосуточную уборку дорог областного центра

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, минувшей ночью специалисты УДХ работали в районе улицы Фролова. Несмотря на размещенную во всех СМИ города информацию о местах проведения уборки, дорожники обнаружили большое количество припаркованных автомобилей.

– Основная проблема, с которой сталкиваются водители нашего предприятия – неубранный личный автотранспорт, – рассказал заместитель директора ММБУ УДХ Максим Васильев. – Крупной снегоуборочной технике очень сложно маневрировать среди машин. От этого страдает качество уборки и тратится дополнительное время.

Только на этом объекте было задействовано 11 единиц техники. Всего на расчистку городских улиц вышли 106 спецавтомобилей.