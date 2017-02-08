Муниципальные власти, правительство Мурманской области и градообразующее предприятие совместно будут реализовывать мастер-план развития моногорода Ковдора

Мастер-план развития Ковдора станет совместным проектом муниципальных властей, правительства Мурманской области и градообразующего предприятия по превращению моногорода в территорию будущего. Об этом по итогам рабочих встреч с врио главы Ковдорского района Романом Дурягиным и вновь назначенным исполнительным директором Ковдорского ГОКа Андреем Горшковым сообщила губернатор Марина Ковтун.

«На федеральном уровне действует программа поддержки моногородов. И этими мерами необходимо пользоваться. Но здесь нужна инициатива. Конечно, должна быть инициатива местных властей и постоянное сотрудничество с градообразующим предприятием. В ближайшем будущем компания «ЕвроХим» презентует мастер-план развития Ковдора как города будущего. И мы будем вместе его реализовывать. Город должен получить другой облик, чтобы молодежь здесь оставалась и работала. В этом заинтересованы местная и областная власти и, конечно, градообразующее предприятие», – подчеркнула Марина Ковтун.

В ходе деловых переговоров глава региона отметила, что Ковдорский ГОК относится к числу основных предприятий Мурманской области. От его успешной работы и социальной ответственности напрямую зависит жизнь города Ковдора, Ковдорского и отчасти Терского районов.

«Комплексное развитие моногородов – одно из приоритетных направлений федеральной политики. И такое развитие невозможно без активной позиции градообразующего предприятия и его включенности в эти процессы. Сейчас мы все должны воспринимать моногород не как административную единицу, а как бизнес-проект», – сказала Марина Ковтун.

Новый исполнительный директор ГОКа Андрей Горшков отметил, что отлично понимает стоящие сегодня задачи. «С одной стоны, защищать интересы работников, с другой – стимулировать получение прибыли. Когда приезжаешь на предприятие, то становишься частью этого коллектива и частью этой территории», – заметил Андрей Горшков.

Между правительством Мурманской области и АО «Ковдорский ГОК» успешно действует Соглашение о государственной поддержке инвестиционной деятельности. В рамках этого соглашения предприятию предоставляются налоговые льготы. Только по итогам 2016 года их общий размер составил 381 млн рублей. Дополнительные поступления в консолидированный бюджет области, связанные с реализацией этих инвестпроектов, составят порядка 4 млрд рублей за весь период действия соглашения.

ГОК также добросовестно выполняет обязательства соглашения о социально-экономическом партнерстве между правительством Мурманской области, компанией «ЕвроХим» и администрацией Ковдорского района. С 2014 года компания вложила в развитие социальной инфраструктуры района более 100 млн рублей. Примерно такой же объём средств был направлен на эти цели из бюджетов области и района.

Большая работа по сохранению стабильной ситуации в районе ведется муниципалитетом. Как сообщил врио главы администрации района Роман Дурягин, за минувший год администрации удалось значительно сократить неэффективные расходы, повысить финансовую дисциплину участников бюджетного процесса. Достойно район выглядит и с точки зрения исполнения майских указов президента. Сегодня в центре внимания администрации района – выполнение обязательств по реструктуризированной задолженности за коммунальные услуги муниципальных учреждений, а также программа развития моногорода и участие в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды».