Мурманская область. Арктика17.02.17 09:18
«Мурман», разгромив «Родину», едет на игры с основным противником
В повторном поединке «Мурман» не оставил шансов дублёрам кировской «Родины», забив в ворота хозяев 8 мячей. По два гола в активе Ильи Пономарева, Романа Никитенко и Егора Шицко; по разу отличились Александр Кротов (с пенальти) и Эдуард Кондратьев.
Кировчане смогли отыграть один гол: на 31-й минуте при счёте 0:3 Сергей Чистосердов реализовал 12-метровый штрафной удар. К слову, судья еще дважды назначал пенальти в ворота Николая Митрошенко, но наш голкипер парировал оба удара.
Следующий матч «Мурман» проведёт 19 февраля в Сыктывкаре против своего основного конкурента в борьбе за 1-е место – хоккеистов «Строителя».
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