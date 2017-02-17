«Мурман», разгромив «Родину», едет на игры с основным противником

В повторном поединке «Мурман» не оставил шансов дублёрам кировской «Родины», забив в ворота хозяев 8 мячей. По два гола в активе Ильи Пономарева, Романа Никитенко и Егора Шицко; по разу отличились Александр Кротов (с пенальти) и Эдуард Кондратьев.

Кировчане смогли отыграть один гол: на 31-й минуте при счёте 0:3 Сергей Чистосердов реализовал 12-метровый штрафной удар. К слову, судья еще дважды назначал пенальти в ворота Николая Митрошенко, но наш голкипер парировал оба удара.

Следующий матч «Мурман» проведёт 19 февраля в Сыктывкаре против своего основного конкурента в борьбе за 1-е место – хоккеистов «Строителя».