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Мурманская область. Арктика16.03.17 10:57

Мурманчан приглашают порадоваться вместе с жильцами домов, где провели капитальный ремонт

17 марта, в преддверии Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, в рамках Всероссийской акции региональных операторов НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области» приглашает жителей города, общественников и средства массовой информации оценить качество капитального ремонта в многоквартирных домах.

Экскурсию по объектам проведут представители фонда капитального ремонта, подрядных организаций. Специалисты ответят на интересующие вопросы, расскажут, какая работа была проведена, будут предоставлены фотографии объекта до начала ремонтных работ.

Экскурсия в 12.30 будет проходить по адресу: г.Мурманск, ул.С. Дежнёва, дома 14, 16 и 18; ремонтные работы выполнялись в 2016 году.

В 14.00 экскурсия начнётся по адресу г.Мурманск, просп.Ленина, 18; капитальный ремонт крыши находится в стадии завершения. Срок сдачи – 20 апреля 2017 года.

Наша справка:

В краткосрочном плане капитального ремонта на 2017 год в Мурманской области запланировано проведение работ в 368 домах. Всего 774 вида работ. Стоимость капитальных ремонтов превышает 1 млрд рублей. В текущем году в Мурманске запланированы капитальные ремонты (ремонт внутридомовых инженерных сетей, замена лифтового оборудования, ремонт фасада, ремонт крыши) в 137 многоквартирных домах. На проведение вышеуказанных капитальных ремонтов в Мурманске запланировано направить 465 млн рублей.

Профессиональный праздник «День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства» отмечается ежегодно в третье воскресенье марта. Он был учрежден указом президента Верховного Совета СССР 1 ноября 1988 года.

Комментарии

№ 116.03.17 11:27 - FanticKзабавная PR-кампания!!! приглашают граждан оценить качество работ, которые были сделаны на их же деньги. это очень актуально для людей, которые будут ждать ремонта своего дома года так до 2035!
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